ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಕರು ಸಾವು

<p><strong>ಸಿದ್ದಾಪುರ</strong>: ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕರುವನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಡಗ-ಬಾಣಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಜೆಗೊಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಚೊಕ್ಕಲಿಂಗಂ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸುವನ್ನು ತೋಟದ ಬಳಿ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು, ಕರುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಡಿದಾಗ ಕರುವಿನ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಳೇಬರ ಸಹ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಯು ಕಳೇಬರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕಳೇಬರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಕ್ತದ ಗುರುತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ವಳೆ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹುಲಿ ಸುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿತಿಮತಿ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿ, ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>