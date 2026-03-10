ಸೋಮವಾಪೇಟೆ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

<p><strong>ಸೋಮವಾಪೇಟೆ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡವನಾಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾಪೇಟೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುದುಗೂರು ಶಾಖೆಯ ಸಜ್ಜಳ್ಳಿ, ಗಂಧದ ಹಾಡಿ, ಸೂಳೆಬಾವಿ ಹಾಡಿ, ಕೂಪ್ ಹಾಡಿ, ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಶಾಖೆಯ ಹುಣಸೆಪಾರೆ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎ. ಗೋಪಾಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಡಿಗಳಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ, ನೀರಿನ ಶುಚಿತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕನಕನವರ್, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ಧನಂಜಯ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ದೇವಿ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 140 ಮಕ್ಕಳು, 70 ಹಾಡಿ ಜನರು ಮತ್ತು 20 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>