ಉತ್ತರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಟ: ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಟ

<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ದಾಳಿ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತೇಗದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೆಟ್ಟ ಕಾಡಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಊರಿನತ್ತ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಜೂರು, ಐಗೂರು, ಯಡವಾರೆ, ಸಜ್ಜಳ್ಳಿ, ಕಿರಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ, ಆನೆ ಕಂದಕ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಆನೆಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮನೆಯ ಗೇಟ್, ಶೆಡ್, ಆಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಂಘರ್ಷ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳೂ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಡಾನೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಆನೆಗಳು ನಗರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಇದ್ದು, ಉಳಿದ 8 ಆನೆಗಳು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಜೂರು, ಯಡವಾರೆ, ಸಜ್ಜಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ, ಟ್ರಂಚ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಕಾಡಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಭೂಮಿ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡನ್ನು ₹ 4.9 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4.5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ, ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಜೂರು ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಸಂಜೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆ ತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಇವುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಡ್ತ, ಜೇನುಕಲ್ಲುಬೆಟ್ಟ, ಯಡವನಾಡು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ 5,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ. ಜೋಳ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ, ಚಿನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ, ಮದಲಾಪುರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬಾಣವಾರ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪುರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ವಲಸೆ ಹೊರಟ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಐಗೂರು, ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ, ಯಡವಾರೆ, ಹಿತ್ಲುಗದ್ದೆ, ಮಾಲಂಬಿ, ಕೂಗೂರು, ಚಿಕ್ಕಾರ, ಹಿರಿಕರ, ದೊಡ್ಡಮಳ್ಳೆ, ಅರೆಯೂರು, ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ ಹಾವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಆಹಾರ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕಾಜೂರಿನ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಚೋರನ ಹೊಳೆ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಲಸು, ಬಾಳೆ, ಬೈನೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಆಸೆಗೆ ಆನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಆನೆಗಳು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಾಡಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಆನೆ ಕಂದಕ, ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರ ದೊರಕಿಸುವಂತ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನವರ ಆಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-51-2014744538</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>