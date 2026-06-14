ಬಿಜಿಎಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ‘ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭಾಗಮಂಡಲದ ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ದಿವಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾಗಮಂಡಲ ಬಿಜಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಚ್.ಆರ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುಯ್ಯಮುಡಿ ರಂಜಿತ್, ಅವಿನಾಶ್, ಪೂಣಚ್ಚ, ದಾಮೋದರ್ ನಾಯಕ್, ಗಿರಿಧರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-297792299</p>