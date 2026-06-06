ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ

<p>ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲೆತಿರಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನರಸಿಂಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನವನು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಟಿ.ಪಿ. ಚಂದ್ರ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್.ಪಿ ರಾಮ್, ಮುಜಾಯಿದ್, ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಜನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಿಥನ್, ಸುಮಿತ್ರಾ ಸತೀಶ್, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-608114921</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>