ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ 18ಕ್ಕೆ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಸಮೀಪದ ಮಲೆತಿರಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಟ್ಟದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.

ಸಮೀಪದ ಮಗ್ಗುಲ, ಐಮಂಗಲ, ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು, ಕುಕ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮಲೆ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವವು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

15ರಂದು ಕುಡಿಮರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಇರುಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ದೊಡ್ಡಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ 18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಇರುಬೆಳಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಎತ್ತು ಪೋರಾಟ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವುದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, 3ಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು, ಸಂಜೆ 6 ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

19ರಂದು ಆವಾಮೃತ ಸ್ನಾನ, 20ರಂದು ಕುಡಿಮರ ಇಳಿಸವುದು ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಹಿಂದೆ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ತಾವು ತಂದ ಎರಡು ಶಿವ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಚಾಮುಂಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶಿವ, ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಈ ಮೂರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ 18 ಹಾಗೂ 19 ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಮಗ್ಗುಲ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೊಡಗು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-51-1810242793