ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರೆ ಮಹೋತ್ಸವ 5ರಿಂದ

<p>ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಸಮೀಪದ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಬಾಳುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರೆ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮೇ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣ ಹೋಮ, ದೇವರ ದರ್ಶನ, ತಕ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ತರುವುದು, ನಾಗ, ಗುಳಿಗ, ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿಚಾತ, ಕಾಲಬೈರವ, ಕರಿವಾಳ್ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ನುಚ್ಚುಟ್ಟೆ ತೆರೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ತೆರೆ, ಗುಳಿಗ ತೆರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಹರಕೆಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹರಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ತದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇಗುಲ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-51-298915786</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>