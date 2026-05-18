ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಸಮೀಪದ ಐಮಂಗಲ, ಮಗ್ಗುಲ ಮತ್ತು ವೈಪಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮೆಗೆ (ಬೇಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ) ಕಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐಮಂಗಲ, ಮಗ್ಗುಲ ಮತ್ತು ವೈಪಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಊರಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಕುವ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವತಕ್ಕರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಂಡ ಜೀವನ್ ಅವರು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟಿಯಂಡ ಜೀವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಎರಡನೇ ಸಹೋದರಿ ವೈಪಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸಹೋದರಿ ಮಗ್ಗುಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಮೇ 19 ರಂದು ಪಟ್ಟಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7ರ ನಂತರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 11ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿ (ಬೋಡ್ ನಮ್ಮೆಯ ವೇಷಧಾರಿಗಳು) ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಿ ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 20 ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹರಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳು ಹೊರಟು ಮಗ್ಗುಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚೆಟ್ಟಿಪಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಆಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದು, ರಾತ್ರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ತೆರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇ 22 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಂದನು ಚೂಳೆ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 23ರಂದು ಕಳ ಮಡ್ಕ್ಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತಕ್ಕರಾದ ಬೊಳ್ಳಚಂಡ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ವೈಪಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತಕ್ಕರಾದ ಪುಲಿಯಂಡ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಐಮಂಗಲ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಚಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಚಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಕತಂಡ ಟೀಶ ಬೋಪಯ್ಯ, ವಾಟೇರಿರ ಶಂಕರಿ ಪೂವಯ್ಯ, ವಾಟೇರಿರ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, ಪುಲಿಯಂಡ ಜಿಮ್ಮಿ, ಚೋಕಂಡ ರಮೇಶ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-51-1734864114