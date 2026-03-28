ಕೊಡಗು: ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ವಿವಿಧ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಪಟ್ಟಣಿ, ದೇವರ ಅವಬೃತ ಸ್ನಾನ, ಶುದ್ಧ ಕಲಶ, ಬೋಟೆಕಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿ೦ದ ಜರುಗಿತು. ಎತ್ತುಪೋರಾಟ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು.

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಬೋಳಕಾಟ್, ದೇವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೃತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ದೇವಾಲಯದ ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.