ಕೊಡಗಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ

ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗಾಲ ಸಮೀಪ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.

ಗುಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಚೌರಿರ ಗಣಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸುಮಾರು 14 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಹುಂಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಕಾನೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.

ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಭವನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದರು. ಮಡಿಕೇರಿ–ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ತಡೆದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಸಿಎಫ್ ಸೋನಲ್ ವೃಷ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.