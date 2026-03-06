ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ: ಆರೋಪ

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್:</strong> ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಡ್ದಾರರು ಗುರುವಾರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ₹25 ಸಾವಿರ ಡಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ದಾರರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡ್ದಾರರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಡ್ದಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ದಂಡ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನೂರಾರು ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡ್ದಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹರಾಜು ಹಾಕಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಗುಜರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹40 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ₹5 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಆಟೊಗೆ ₹21 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರ್ಟಿಐ ಮೂಲಕ ವಿವರ ಪಡೆದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಬಿಡ್ದಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>