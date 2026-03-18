ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ: ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ

ಕೋಲಾರ: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆ.ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಸಿ.ಬೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತ ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಬೈರೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನತದೃಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪರವಿರುವ ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಾಕಾರಿ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ವಿಷಾಕಾರಿ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೌನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ತನೆ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಚಾಲಕ ವಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಳಬಾಗಲು ಶಾಸಕರು ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ನೀರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸಚಿವರು ಮನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊಳಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್, ರಾಘವರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು.