ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
kolar

ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗೆ ಪರದಾಟ, ದುಡಿಮೆಯೂ ಹಾಳು!

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ: ಗ್ಯಾಸ್‌ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆಟೊಗಳು
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:32 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:32 IST
ಆಟೊಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಗ್ಯಾಸ್‌ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೊಗಳು
ಕೆ.ವಿ.ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಕಾದು ಆಟೊಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್‌
ಆಟೊ ಚಾಲಕ
ನಮಗೆ ಆಟೊದಿಂದ ಬರುಬ ದುಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ರಂಜಾನ್‌ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸೈಯದ್‌ ಫಾರೂಕ್‌ ಆಟೊ ಚಾಲಕ
Cylinder supplyGas connection

