<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟೊಗಳನ್ನು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೇ ದೂರದವರೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕರು, ಆಟೊಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಟ, ದಿನದ ದುಡಿಮೆಗೂ ಕತ್ತರಿ…!</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಕರಿನೆರೆಳು ದೇಶದ ಕೆಲ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಾಡಂತೂ ಹೇಳತೀರದು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಬದುಕಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಾಲಕರು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ತಿನ್ನುವ ಶ್ರಮಿಕರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆಟೊ ಓಡಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಿರುವಾಗ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಇವರ ಜೀವನವೇ ಏರುಪೇರು ಆಗಿದೆ. ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರುವಾರ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಆಟೊಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾದರು. ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಲಕರ ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 600ರಿಂದ 800 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 200 ಸಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಚ್ಚವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಕೆಲವರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ₹ 600 ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರದಿ ಸಾಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ನುಡಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಕಾದು ಆಟೊಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್</blockquote><span class="attribution">ಆಟೊ ಚಾಲಕ</span></div>.<div><blockquote>ನಮಗೆ ಆಟೊದಿಂದ ಬರುಬ ದುಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಸೈಯದ್ ಫಾರೂಕ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ</span></div>. <p><strong>ಏಕೈಕ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಭರ್ತಿ</strong> </p><p>ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಸಾವಿರ ಆಟೊಗಳಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಟೊಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶೇ 60 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಧಾರಿತ ಆಟೊ ಹಾಗೂ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಧಾರಿತ ಆಟೊಗಳಿವೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಂಕ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಕೃತಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ</strong> </p><p>ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರು ಕೃತಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಂಪನಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ₹ 200 ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 600 ವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಕೆ.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>