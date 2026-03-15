ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರಥಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸುಕೀತಾ ಎಸ್. ಹದ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಥಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಟ್ಟು 1,012 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ₹1.02 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಲಘು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3,667 ಪ್ರಿ-ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹1,22 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಕ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡವು.