ಮಾಸಾಶನ ಕಡಿತದಿಂದ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್</em></p>.<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಾಸಾಶನಗಳಿಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ವಿಧವಾ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ ಬಾರದಿರುವ ಕಾರಣ ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧರು, ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ₹30 ಸಾವಿರ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡು ಬಡವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಡವರ ಮಾಸಾಶನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 30,810 ಅರ್ಹ ಮಾಸಾಶನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ 12,942, ವಿಧವಾ ವೇತನ 9,564, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ವೇತನ 9,144, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆ 3,013, ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನ 2,696 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಒಟ್ಟು 30,810 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಸಾಶನ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಹುಚ್ಚುರಾಯಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ವೃದ್ಧರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸಾಶನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಸಾಶನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆ ವೃದ್ಧರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮವೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಸಾಶನ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಹ ಬಡವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ಬಾಕಿ ಸಮೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-713333217</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>