ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶೆಡ್ಗಳು
ಹಳೆ ಮಾದರಿಯ ಹಂದಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಹ್ಯಾಚಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು
ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಹಂದಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚರಿ ಘಟಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾ.ರಾಜಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಂದಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಕಪಾಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು