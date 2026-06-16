ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar

ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 1:10 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 1:10 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolarKarnatakaEducationPolicestudents
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT