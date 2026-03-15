ಬೇತಮಂಗಲ: ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಲಿಫ್ಟ್

ಬೇತಮಂಗಲ: ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿ (ಗುಟ್ಟಹಳ್ಲಿ) ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಾಗೂ ಅವೇಲಮಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಶನಿವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವೆಂಕಟರಮಣದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. 'ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅ.ಮು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ಅಶೋಕ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯರಾಘವರೆಡ್ಡಿ, ಪದ್ಮನಾಭರೆಡ್ಡಿ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಾಗರಾಜ್, ವಿನೂ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅಯ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಂ ಬಾಬು, ಮಹದೇವಪುರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸೊಣ್ಣಮ್ಮ ರಮೇಶ್, ಸುವರ್ಣ ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಪೇಷ್ಕಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಶೇಖರ್, ನವೀನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ವೆಂಕಟರಾಮ್, ತಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೋದಂಡ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರಿಕುಮಾರ್, ಶೇಖ್ ಅಫ್ರೋಜ್, ಮುರಳಿ, ಬೌಂಡರಿ ಬಾಬು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬುಜ್ಜಿ, ಮುರಳಿ ನಾಯಕ್, ಮೈಕ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಧು, ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ, ನಲ್ಲೂರು ಶಂಕರ್, ರಮೇಶ್, ನರಸಿಂಹ ಗೌಡ, ರಾಜಣ್ಣ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಪತ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.