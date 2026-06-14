ವೇಮಗಲ್ | ಭಸ್ಮಾಸುರ ಬೆಟ್ಟ: ಪೌರಾಣಿಕ ರಹಸ್ಯದ ನೆಲೆ

<p><strong>ವೇಮಗಲ್:</strong> ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಚಂಜಿಮಲೆ ಬಳಿ ಇರುವ ‘ಭಸ್ಮಾಸುರ ಬೆಟ್ಟ’ವು ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ಮಯದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:</strong> ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ‘ಯಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡುತ್ತೇನೋ ಅವರು ಭಸ್ಮವಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ವರ ಪಡೆದನು. ವರದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಶಿವನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈಯಿಡಲು ಹೊರಟಾಗ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಭಸ್ಮಾಸುರನೇ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದನು. ಆ ಜಾಗವೇ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪುರಾಣ ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p><strong>ನಿಗೂಢತೆ:</strong> ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಸೀತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ಭಸ್ಮಾಸುರನೇ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯರಾದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜನಪದೀಯ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಶೇಷತೆ:</strong> ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಸುಮಾರು 2500-3000 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 'ಪೆನಿಸ್ಸುಲರ್ ಗ್ನೈಸ್' ಶಿಲಾ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ</strong>: ಸೀತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 10–11ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳರ ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಮತ್ತು ಗಂಗರ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ</strong>: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಭಕ್ತರು ಸೀತಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎದುರಿನ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಬಲ್ಲದು’ ಎಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>