ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಸೂದೆ ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರಲು ಗಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಅವರನ್ನು ಸಚಿವನ್ನರಾಗಿಸಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ; ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಜನಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೋಂದಣಿ ಎಂಬುದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಚಿವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p><p>ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಬುರುಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ದೈವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಪಣತೊಟ್ಟು, ಕೇರಳದಿಂದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡಲಿ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೈವ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ನಾಯಕ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒದೆ ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>