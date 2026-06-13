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ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಬುರುಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 13:12 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 13:12 IST
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