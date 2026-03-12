ಕೋಲಾರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಅಭಾವ; ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಬೀಗರೂಟಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ!

<p>ಕೋಲಾರ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಬೀಗರ ಊಟ, ಜಾತ್ರಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು ಮಾಡಿಸಲು ಕೆಟರರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಟರರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಆತಂಕಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆರ್ಡರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪೂರಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೀಗರ ಊಟ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇರಲಿದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲೇ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ನವರು, ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸನಿಹದ ಮನೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀಹರಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಕೋಲಾರ</span></div>.<div><blockquote>ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ಗೆಂದು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಆಗಲಿದ್ದು ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಸಂತೋಷ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಯಿಧಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಲಾರ</span></div>.<div><blockquote>ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ಚಿನ್ನಾಪುರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಲಾರ</span></div>. <p> <strong>ಮದುವೆಗೆ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ</strong></p><p> ಸದ್ಯಕ್ಕೇ ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈರೇಗೌಡ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂರಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೋಲಾರ </p>.<p><strong>ಸೌದೆ ಒಲೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊರೆ</strong> </p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗ ಸೌದೆ ಒಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸೌದೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಉಂಟು.</p>.<p><strong>ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ</strong> </p><p>ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲುಭಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಹೊಸತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸತತ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೋಳಿಟ್ಟರು. </p>.<p> <strong>ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ಸೌದೆ ಒಲೆ</strong></p><p> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸದಿರಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ರವಿ ಬಿಜಿಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ</p>.<p> <strong>ಅನ್ನ, ಸಾರು ಮಾತ್ರ!</strong> </p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾರದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲೂ ಈಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ದೇವರಾಜ್ ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ವೈಭವ್ ಮಾಲೂರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>