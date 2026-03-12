ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar

ಕೋಲಾರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಅಭಾವ; ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಬೀಗರೂಟಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ!

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ; ಅಡುಗೆ ಕೆಟರರ್ಸ್‌ ಪರದಾಟ–‍ಪೂರಿ, ದೋಸೆ ಬಂದ್‌
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಲಾರದ‌ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು
ಕೋಲಾರದ‌ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌
ಸಂತೋಷ್‌
ಸಂತೋಷ್‌
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ರಮೇಶ್‌ ಶ್ರೀಹರಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕ ಕೋಲಾರ
ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್‌ಗೆಂದು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಆಗಲಿದ್ದು ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂತೋಷ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಸಾಯಿ‌ಧಾಮ ಹೋಟೆಲ್‌ ಕೋಲಾರ
ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ
ಚಿನ್ನಾಪುರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಹೋಟೆಲ್‌ ಕೋಲಾರ
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT