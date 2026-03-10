<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ದಿಢೀರನೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಲಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೋಲಾರದ ಕೇದಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ರೂಪೇಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>25 ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು: ಮೊದಲು ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದು 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಧಿಯನ್ನು 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಚ್ 3ಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು 25 ದಿನ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 28ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊತ್ತ ಗಾಡಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕುವೈಟ್, ಯುಎಇನಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಬಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ </strong></p><p>ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಈಗಿರುವ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ದರ್ಶಿನಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ ಗಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಇನ್ನು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿನಿಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಘದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ನವೀನ್ ಸಹನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಕೋಲಾರ</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿದಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇನ್ನುಳಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಮವಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೂಪೇಶ್ ಕೇದಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೋಲಾರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>