ಕೋಲಾರ: ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಆ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ವಿ.ಆರ್.ಸುದರ್ಶನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ 18ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿ, ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ರೈತರ ಪರ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕು. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಸದಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೆನಪು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ದರ ಕುಸಿದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಭೀಮಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, 'ಚಳವಳಿ ಕಾವು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆಯೋ ಏನೋ ಎಂದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾವು ಏರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಯಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ, 'ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದವರು ಇಂದು ಫೋಟೊದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿನ ನಿಧನದಿಂದ ಹೋರಾಟದ ದನಿಯೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರವೀಂದ್ರನ್, 'ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ರೈತರ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ