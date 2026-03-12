ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
kolar

ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೊಡೆತ: ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:08 IST
ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ರೇಟ್‌ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
Agricultural

