ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಜನತೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ರೈತರು ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯಲು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ನಿಗದಿಯಷ್ಟು ಪೂರೈಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p><strong>ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?</strong></p><p> ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪಿ.ವಿ.ಸಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ₹ 300ರಿಂದ 350ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ದರ ₹ 280 ರಿಂದ 330 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ತಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ₹ 16 ರಿಂದ 22 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ₹ 160 ರಿಂದ ₹ 230ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೂವು ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ₹ 160ರಿಂದ 230 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p><p> ಟೊಮೆಟೊ ಹೂವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ₹ 15 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರತಿ ಬಾಕ್ಸ್ (ಕ್ರೇಟ್) 130 ರಿಂದ ₹ 240 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>