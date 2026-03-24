ಹುಲ್ಕೂರು ಸುಗ್ಗಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಕ್ಕಿನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಕರಗ ಪೂಜಾರಿ ರವಿ ಅವರು ಕರಗ ಹೊತ್ತು ತಮಟೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಕರಗವು ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರ ಮುಗಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯ ಸೇರುವುದು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿ. ಹುಲ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಹ್ನಿಕುಲ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-18-969540989