ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ₹55ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 50 ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಾಲೂರಿನ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎನ್ (46) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮವಾರಿಪಾಳ್ಯಂನ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳುದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಮಾಲೂರಿನ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎನ್, ಕಾಡಗೋಡಿ ಬಳಿಯ ಎಫ್ಸಿಐ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯದಿಂದ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದು ಅಂಧ್ರದ ನಲ್ಲೂರು ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ನಲ್ಲೂರು ಬಳಿ ಎರಡೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 5, ಮಾಲೂರು 18, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 6, ಕಾಡಗೋಡಿ 5, ಕೋಲಾರ ನಗರ 1, ಬೇತಮಂಗಲ 1, ಗಲ್ಪೇಟೆ 1, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ 1, ಇತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಎಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ್, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ನಂದಗುಡಿ ಠಾಣೆ ಸಬ್ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>