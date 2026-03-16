ಕೋಲಾರ: 16 ಗೃಹ ಬಳಕೆ, 6 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ವಶ

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಳಕೆ; ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:25 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
ಭಾನುವಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ
ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮಾರಾಟ ದೂರು ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್‌ ಗೋದಾಮು ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
-ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ
