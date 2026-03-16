ಕೋಲಾರ: 16 ಗೃಹ ಬಳಕೆ, 6 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ವಶ

ಕೋಲಾರ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲಿಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 16 ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ 6 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

'ಕೊರತೆ ನೆಪ; ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಹಾದಿ!' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವರದಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎನ್.ಸುಜಾತಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 16 ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 6 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ರಿ–ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರು.

ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಂಧೆಕೋರರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ (19 ಕೆ.ಜಿ) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಿ–ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ₹ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹ 2 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ನೀರು ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಲೋಪದೋಷದ ಕಾರಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಜಾತಾ ಅವರು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಐದಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೋಟೆಲ್ನ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಚೌಡಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುರುಪಯೋಗ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು