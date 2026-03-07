ಮಾಲೂರು | ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇ- ಖಾತೆ ಆರೋಪ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಮಾಲೂರು:</strong> ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಣ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಹಾದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾಲೂರಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 213, 216ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲೂರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ಪಡೆದು 28 ಇ–ಖಾತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು’.</p>.<p>‘ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು’ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>’ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇ–ಖಾತೆಗಾಗಿ ಬಡವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುತ್ತಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇ–ಖಾತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಇ–ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು</p>.<p>ಕರವೇ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನಾಥಪುರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕರವೇ ಯುವ ಘಟಕ ಸಂತೋಷ್, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎನ್.ನವೀನ್, ಖಜಾಂಚಿ ಚೇತನ್, ರಾಮಕ್ಕ, ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಲವ, ಆಟೊ ಅಮೀರ್, ವಿಜಿ, ಕೆ.ಕೆ.ಮಂಜು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಿವ, ವಾಸಿಮ್, ರವೀಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಶಂಕರ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>