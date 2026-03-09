ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೆಜಿಎಫ್‌: ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳದ ಎಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ!

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಡಲು ರ್‍ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು
ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವೆಲ್‌ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ  ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ಕಚೇರಿಯ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌.
