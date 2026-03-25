ಆಲದ ಮರ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೆಮಲ್ ಆಲದಮರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಮಲ್ ಆಲದ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೊಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾದ ಬೆಮಲ್ ಆಲದ ಮರ ವೃತ್ತ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಶಾಲ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುವ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಗೌರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-18-1575856624