<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೆಮಲ್ ನಗರದ ಎಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ದಾಟಲು ಹೋದಾಗ ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಮಲ್ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ದೊರೈರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮಾ (66) ಮೃತರು. ದೊರೈರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ನಿಂದ ಬೆಮಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೆ, ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲಾರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಮಲ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-18-1027448118</p>