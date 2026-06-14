ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಬೆಮಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
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kolarHealthhospital
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