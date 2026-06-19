ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ‘ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಅನೇಕ ನೂನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇ –ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿದ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 79 ಇ– ಖಾತೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನಾವು ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿಜನ್ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇ–ಖಾತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ, ಅವರನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ದೂರಿನನ್ವಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಜೆ ಮಾಂಸದಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅನಿಮಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ದಾರರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-18-1354529286</p>