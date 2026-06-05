ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರಿವು

<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಸಹ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಶೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-18-1087579485</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>