ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಕೆಜಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ರೂಪಕಲಾ ಅವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
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