‘ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೇನೆ ಸೇರಿ’

ಕೆಜಿಎಫ್: ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಏಳು ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಇನ್ನೊಂದೆ ಹೆಸರೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಸೇನೆ ಸೇರಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಸದೃಢ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 50ಕ್ಕೂ ಯುವಕರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಕಾವ್ಯ, ಯೋಧರಾದ ತೇಜು, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>