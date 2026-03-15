ಕೆಜಿಎಫ್‌: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ರೂಪಕಲಾ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್:</strong> ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ರೂಪಕಲಾ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಜೈನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತಾಗಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಳಿ ಜಾಗ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. </p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29, 25, 11, 34, 5 ಮತ್ತು 21ರಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. </p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ, ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.