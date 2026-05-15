<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಊರಿಗಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶಬಾಬು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಮಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮೈದಾನ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಖಾತೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು, ಮೈದಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪರಭಾರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಜಮೀನನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸ ಇರುವ ಬಡವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಸದರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ಗಡಿ ಸೂಚಿಸಲು ಈಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶಬಾಬು, ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಘ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಣಿ ಖಾತೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿಬಸು, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯರಾಘವನ್, ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ, ಅನ್ಬರಸನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-18-81813385</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>