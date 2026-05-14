ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ: ರೌಡಿ ಬಂಧನ

<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ವರ್ತಕರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಲೆನಿನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆಂಡರಸನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಡಿಪಾರಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ರೌಡಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಡರಸನ್ಪೇಟೆಯ ಪೆಂಡಾಲ್ ವರ್ತಕ ಮಹಮದ್ ಸುಕ್ಲೀನ್ ಗಡಿಪಾರು ಆಗಿದ್ದ ರೌಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಅದರ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಹಮದ್ ಸುಕ್ಲೀನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದಂದು ಪೆಂಡಾಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಲೆನಿನ್ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ₹25 ಸಾವಿರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಕ್ಲೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಲೆನಿನ್ ಬೆದರಿಸಿ, ವರ್ತಕನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ₹8 ಸಾವಿರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿಕೊಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಲೆನಿನ್ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5 ಸಾವಿರ ಹಫ್ತಾ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಲೆನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಣ್ಯವಾಗಿ ಮಟ್ಟಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಾಂಶು ರಜಪೂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಧುಸೂದನ್, ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-18-530995428</p>