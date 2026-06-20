<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಮಲ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೋಕರೂಢಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮಿಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಮಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಾತಾವರಣ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ.ಭರತ್, ಕೆಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಧರ್ಮೆಂದ್ರ, ಬಿಇಒ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಡಿಪಿಒ ರಾಜೇಶ್, ಎಇಇ ರಾಜಶೇಖರ್, ಎಆರ್ಟಿಒ ಗಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಬಾ.ಹಾ.ಶೇಖರಪ್ಪ, ರಾಜಗೋಪಾಲಗೌಡ, ಅಶೋಕ್ ಲೋಣಿ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಧಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-18-1168395107</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>