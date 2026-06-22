<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟ್ರಾಕ್, ಜಾವಲಿನ್, ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಳುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿದೆ. ಈಗ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಮ್ಖಾನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತರಲು ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಮಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿವಾದವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಊರಿಗಾಂ, ಕಾಮಸಮುದ್ರ, ಎಸ್ಎನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನೀಗಿಸಲು ಕೆಲಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ, ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಮ್ಖಾನ್ ಮೈದಾನದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಯೋಗೇಶ್, ವಿಜಯರಾಘವನ್, ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-18-2000631694</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>