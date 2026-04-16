ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿರುವ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬುಧವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕರಸಕುಪ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರದಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ದಾರಿ, ಕಾಲು ದಾರಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ದಾರಿ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ.ಭರತ್ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರವಿಕುಮಾರ್, ಸೋಮಸುಂದರರೆಡ್ಡಿ, ಯಾದವ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಎಂ.ತ್ರಿಲೋಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>