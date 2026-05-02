ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೆಮಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿಬಸು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಫೈವ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಮೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಮೆಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು 26 ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಸಕಿ, ಸಂಸದ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕುಮಾರ್, ರಂಜಿತ್, ರಣದೇವ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಸುರೇಶ್, ವಿಕ್ರಂ, ಸಂಜಿತ, ಮಾಲತೇಶ್, ಸಂಜಯ್, ಹರೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>