ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಏಕಾಂಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೈಪರ್‌

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಆರ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರುವ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ ಹಕ್ಕಿ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೆರೆಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ ಮೂಲತಃ ಯೂರೋಷಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಈ ನೀಳಕಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೇಹದ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೂಜಿಗದಂತೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಪಾಯದ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ ಹಕ್ಕಿ ಕೆರೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿರುವುದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಡಾ.ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ವಲಗಮಾದಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೀ ಈಟರ್ನಷ್ಟು ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ. ದಾಟಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ.

ಬೀ ಈಟರ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದು, ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಲಗಮಾದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದರೆ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುವುದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ