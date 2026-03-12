ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
kolar

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು: ಖಾಸಗಿ ಅನಿಲ ವಿತರಕರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರವಾಯಿತು. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಣ್‌ ಅನಿಲ ವಿತರಕರು
ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ ನಡೆಸಬಹುದು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ದೋಸೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು
KGF

