ನಗರಸಭೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಕೆಜಿಎಫ್: ನಗರಸಭೆಯ ಏಳನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗುರುವಾರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ವಲಗಮಾದಿ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಜನ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ಗಳ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಯಪಾಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ 16 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>