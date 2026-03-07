ಕೆಜಿಎಫ್‌: ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಬಳವಾಗಿಲ್ಲ!

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್:</strong> ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೆರೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದೇ ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 750 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ವೇತನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ, ದಿನಸಿ, ಇಎಂಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತು ತೀರಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಾರವಾದರೂ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗದೆ ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಲವೇತನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಆರ್ಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿ, ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವೇತನ ಪಾವತಿ ತಡವಾಗುವಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಮನವಿ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೆರೆಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>