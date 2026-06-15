ಕೆಜಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಚರಂಡಿ ಸೇರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆಯ ಸೂರಜ್ ಮಲ್ ವೃತ್ತ ಕಸ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಈ ಅವಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಗರಸಭೆ ಅಥವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆಯ ಸಲ್ಡಾನ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮಳೆ ನೀರು ಎರಡು ಕವಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಗ ಗೌತಮನಗರದ ಮೂಲಕ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವನಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಗೌಡನ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ನೀರಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಈಗ ಸಲ್ಡಾನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಊರಿಗಾಂ ಪೇಟೆ ರಾಜಕಾಲುವೆವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಲ್ಡಾನ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದಲೇ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ನೇರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆ- ಊರಿಗಾಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗೂ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು, ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈಲೈಟ್ಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೈಲೈಟ್ಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವರ್ಣನಗರದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಕೂಡ ಇದೆ. ಬೋರಿಲಾಲ್ ಪೇಟೆ, ಊರಿಗಾಂ ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಲೈನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-18-1705677453</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>