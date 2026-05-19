ಗಡಿಪಾರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಧನ

<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಗಡಿಪಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ರೌಡಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಂಡರಸನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಡರಸನ್ಪೇಟೆಯ ಸೂಸೈಪಾಳ್ಯದ ಬಳಿಯ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆ್ಎ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮದುವೆ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆತನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈಚೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-18-1754705218</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>