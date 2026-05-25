ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೆಜಿಎಫ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾಂಶು ರಜಪೂತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ನ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಉದ್ಯಮಿ ನೀಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆ ನಗರದ ಜನರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಪಟುಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಬು, ಉದ್ಯಮಿ ನೀಲ್ ಜೋಸೆಫ್, ಅಗ್ನಿವೀರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ವಿಮಲ್, ನವಕುಮಾರ್, ಸೆಂದಿಲ್, ಮುರುಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-18-1488753942